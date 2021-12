Pkw-Brand am Bahnhofsplatz in Felixdorf

Am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr rückte die Feuerwehr Felixdorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) zu einem Fahrzeugbrand am Parkplatz beim Bahnhof aus. Ein Pkw hatte aus unbekannter Ursache Feuer gefangen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand bereits der gesamte Motorraum in Flammen.