Pizzeria in Luft gejagt: Acht Schuldsprüche

„Die widersprüchlichen Aussagen kommen daher, weil Angeklagte und Zeugen Angst vor den Tschetschenen haben“, vermutet die Staatsanwältin. Die falschen Zeugenaussagen will sie nicht auf sich sitzen lassen. „Wir werden das verfolgen.“

Welcher Angeklagte jetzt tatsächlich die Wahrheit erzählt, darüber streiten auch die Verteidiger. „Mein Mandant ist noch immer am nächsten an der Wahrheit dran. Aber er hatte am Schluss die Hosen voll. Wenn die Familie bedroht wird, schwächt man vielleicht ein bisserl ab“, sagt Manfred Arbacher-Stöger, der den Neffen des Lokalbesitzers vertritt. Er wurde von einigen Tschetschenen nachts auch in einen Wald gebracht und bedroht, sollte nicht endlich Geld fließen.

Arbacher-Stöger zeigt auf die Anklagebank vis a vis. „Auf dieser Seite war ein Sumpf voll Lügen.“ Hier sitzen die Männer, die für die Organisation zuständig waren. Und die eine falsche Fährte legten, indem sie mit den Handys der anderen nach Krems fuhren, als das Lokal explodierte. Vorher sollen sie sich aber alle bei einer Wiener Tankstelle getroffen haben. Doch die Ergebnisse der Handy-Auswertungen seien nicht korrekt gewürdigt worden, meint Anwalt Florian Kreiner.

Wie viel Geld für die Auftragstat geflossen ist, lässt sich nicht mehr feststellen. Zu unterschiedlich sind die Angaben. Von bis zu 300.000 Euro war die Rede.