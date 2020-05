Pilotprojekt für die Notfallversorgung startet in NÖ

Eine Lücke zwischen Notarzt und Sanitäter wird mit einem neuen Pilotprojekt in Niederösterreich geschlossen. In Bruck an der Leitha sollen erstmals speziell ausgebildete Gesundheits- und Krankenpfleger mit höchster Notfallkompetenz (Acute Community Nurse, kurz ACN) bei Akut- und Notfällen ausrücken und so den Notarzt entlasten. Zum Start am Montag konnte gleich einem Diabetes-Patienten rasch geholfen werden, ohne den Betroffenen dafür in ein Krankenhaus bringen zu müssen.

An der Fachhochschule St. Pölten können Studierende im Studiengang „Gesundheits- und Krankenpflege“ nicht nur den Bachelor machen, sondern sich in Kombination auch zum akademischen Sanitäter ausbilden lassen. Die „Acute Community Nurses“ sind eigens geschulte Notfallsanitäter, die auch venöse Zugänge legen oder intubieren können.

In Bruck an der Leitha sind seit Montag acht speziell ausgebildete ACN-Mitarbeiter von Notruf NÖ für solche Fälle im Einsatz. „Die Rolle dieser Gesundheitsexperten wird jene des Problemlösers sein, sowohl in der 24/7-Akutversorgung von Pflegebedürftigen als auch in der Notfallrettung als Unterstützung und Bindeglied“, so NÖGUS-Vorsitzender Landesrat Martin Eichtinger ( ÖVP).