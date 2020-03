Coronavirus: Kaum Wartezeit bei Gesundheitshotline 1450 in NÖ

Erleichterung für Bezirkshauptmannschaften

Notruf NÖ stellt natürlich auch in Zusammenarbeit mit dem NÖ Sanitätsstab täglich neue technische Lösungen für die Behörde zur Verfügung. So muss keine Bezirkshauptmannschaft mehr telefonieren, wenn ein Test angeordnet wird und bekommt auch automatisiert Informationen, wenn in ihrem Bereich ein Verdachtsfall festgestellt wird.

Auch sind Amtsärzte direkt im System von Notruf NÖ eingebunden und können dadurch viel rascher und effizienter in ihrer Arbeit unterstützt werden.

Kinderbetreuung für Mitarbeiter

Seit Dienstag bietet der Notruf NÖ für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Kinderbetreuung an einem der Standorte von 7.30 Uhr bis 17 Uhr von Montag bis Freitag an.

„Drei Volksschulpädagogik-Studentinnen werden sowohl für die Versorgung als auch für die Betreuung der Kinder zur Verfügung stehen, damit die Helfer helfen können. Eine wichtige Hilfe für die Einsatzkräfte“, so Eichtinger.