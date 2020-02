Alle 30 Sekunden läutet das Notruf-Telefon

Da Übergriffe auf Rettungsteams zunehmen, wird zu ihrem Schutz auch eine Mayday-App installiert: Über diese kann der Sanitäter die Zentrale unbemerkt vom Angreifer über Standort und Notlage informieren.

Für NÖGUS-Chef Landesrat Martin Eichtinger ist die Arbeit des Notrufs NÖ in Österreich beispielhaft und eine sichere Säule der medizinischen Versorgung. Er lobt das technische Know-how der Organisation. Als Beispiel nennt er die Verringerung der Telefonate um sechs Prozent auf 1,44 Millionen Gespräche. Nicht notwendige Telefonate konnten durch elektronische Datenübermittlung ersetzt werden. Für Gespräche zwischen dem Notrufkunden und dem Disponenten bleibt so mehr Zeit. Sie müssen im Schnitt alle 30 Sekunden zum Hörer greifen. Sehr zufrieden ist der Landesrat auch mit der im Vorjahr in NÖ installierten Notruf-App. 50.000 Niederösterreicher haben sie am Handy installiert. Per Knopfdruck können sie damit ihre Notlage, ihren Standort und ihre medizinischen Daten in die Notrufzentrale leiten.