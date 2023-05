Pilgertouren boomen: Wallfahrtswege im Mostviertel werden ausgebaut

Der Oberösterreichische Mariazellerweg verlĂ€uft in sieben bis acht Tagesetappen vom Pöstlingberg in Linz ĂŒber Steyr, Ybbsitz und Lackenhof nach Mariazell. Der Sonntagbergweg fĂŒhrt in drei Tagesetappen quer durchs Mostviertel zur Sonntagberger Basilika.

Evaluierung

„Beide Wege werden nun vorerst in ihrer Gesamtstrecke evaluiert, um die nötigen weiteren Maßnahmen zur QualitĂ€tsverbesserung einleiten zu können. Durch die optimierte Aufbereitung der Wege können diese in weiterer Folge entsprechend vermarktet werden“, sind sich BĂŒrgermeisterin Michaela Hinterholzer, Obfrau LEADER-Region Moststraße, und BĂŒrgermeister Werner Krammer, Obmann LEADER-Region Eisenstraße Niederösterreich, einig.