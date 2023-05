Regionale Produkte in Stein: Kleiner Laden mit großem Angebot

Als Steger-Bacher in Stein fündig wurde, musste der Laden komplett umgebaut und möbliert werden. Der Keller wurde mithilfe der ganzen Familie als zusätzlicher Verkaufsraum umgebaut. Dort finden nun Weinverkostungen statt, außerdem werden dort Lebensmittel wie Erdäpfel und Eier gelagert. Durch die Pandemie verzögerte sich die Eröffnung des Geschäfts, die dann aber im Sommer des Vorjahres endlich stattfinden konnte.

Auch die Suche nach Produzenten habe sich schwieriger gestaltet als erwartet, doch mittlerweile kann man eine vielseitige Palette anbieten. Speisen im Glas von „Resal“, Kosmetik von „die Nikolai“, frische Pasta von Doris Wasserburger, Käse von Roland Berger oder Bio-Strohschweine von Markus Riegler stehen zum Kauf bereit. Und der Ruf des Ladens eilt ihm voraus; ein Jahr nach der Eröffnung rufen die Produzenten selbst bei Steger-Bacher an, um ihre Waren dort anbieten zu dürfen.

Steger-Bacher lebt in Maria Laach am Jauerling, da profitiert sie von der Nähe zu vielen Bauernhöfen. Für die Zukunft hat sie ehrgeizige Pläne: Sie will vermehrt Catering anbieten und öfter Weinverkostungen veranstalten. Auch der Traum von der Produktzustellung besteht, vielleicht mit Lastenrad – gerade für die ältere Kundschaft. Zudem sollen irgendwann die Öffnungszeiten ausgeweitet werden. Informationen unter www.willma.at

Alle Nachrichten aus Krems und der Wachau jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER Krems-Newsletter.