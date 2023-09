Pietätlose Debatte nach Frontalunfall auf der Umfahrung Mistelbach

Pietätlose Debatte

Nach dem Unglück war in Sozialen Medien eine Debatte mit Vorwürfen und Schuldzuweisungen rund um die Unfallursache entbrannt. Die Feuerwehr Mistelbach-Stadt sah sich veranlasst, die pietätlosen Meldungen nach der Tragödie mit einem Statement zu kommentieren.

"Die Klärung von Unfallursachen ist eine hochkomplexe Angelegenheit, welche viele Stunden braucht, in denen die Unfallwracks minutiös untersucht, Bremsspuren ausgewertet und Beteiligte sowie Zeugen befragt werden. Wir als Freiwillige Feuerwehr sind Jahrein, Jahraus bei unzähligen Verkehrsunfällen. Mal leichte, mal schreckliche Unfälle so wie heute. Man kann also behaupten, wir haben leider Erfahrung mit solchen Ereignissen. Und selbst wir Maßen uns nicht an, einem Gutachter und/oder der Polizei bei der Unfallursache vorzugreifen. Wir ersuchen daher eindringlich, irgendwelche Mutmaßungen in den Kommentaren zu unterlassen", heißt es in der Stellungnahme.