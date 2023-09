Motorradfahrer starb nach Unfall in Groß-Enzersdorf im Spital

In Groß-Enzersdorf in seinem Heimatbezirk Gänserndorf ist am Samstag ein 58-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus starb. Der Mann war von einem Auto niedergestoßen worden, das eine Frau im Rückwärtsgang aus einer Hauseinfahrt gelenkt hatte.

Die 46-Jährige musste laut Landespolizeidirektion Niederösterreich von einem Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut werden.