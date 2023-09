Motorradfahrerin stürzte nach Crash in die Pielach

Laut Polizei hatte die 26-Jährige auf der B39 im Gemeindegebiet von Kirchberg an der Pielach in einer Kurve aus vorerst ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihre Maschine verloren und war gegen die Leitplanke geprallt. Sie wurde in der Folge über die Sicherheitsbegrenzung und in den Fluss geschleudert. Nachkommende Verkehrsteilnehmer leiteten die Rettungskette ein. Einsatzkräfte holten die Verletzte aus der Pielach.