Pflegeskandal in Kirchstetten: Vier Ex-Mitarbeiter angeklagt

Exhumierungen

Im Zuge der Ermittlungen wurden auch die Leichen ehemaliger Heimbewohner exhumiert. Ein toxologisches Gutachten ergab jedoch im Frühjahr 2019 keine Anzeichen, dass den Patienten systematisch ein Medikament verabreicht wurde, das den Todeseintritt beschleunigt haben könnte. „Ein Verdacht in Richtung eines Tötungsdelikts hat sich nicht erhärtet“, betonte Bien auch am Freitag.

"Wir werden uns verteidigen", sagt Stefan Gloß, der Anwalt der Beschuldigten. Man sei in all den Jahren von der Staatsanwaltschaft nicht gehört worden. "Jetzt werden wir dazu in der Hauptverhandlung die Gelegenheit haben", betont Gloß.