NÖ: Pflegeheim musste wegen Hochwasserschäden evakuiert werden

Murenabgänge, Evakuierungen per Hubschrauber und massivste Überschwemmungsschäden bescherte die Pielach der Gemeinde Kirchberg im Bezirk St. Pölten-Land. Weil unter anderem ein Pflegeheim durch die Fluten schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde, kam es noch am Dienstagabend in einem Großeinsatz zur Evakuierung des Heimes Casa Kirchberg.