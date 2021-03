Petition gegen Stall mit 39.900 Hühnern

Die Petition wurde an die Bürgermeisterin von Hernstein, Michaela Schneidhofer (ÖVP), und den Stadtchef von Berndorf, Franz Rumpler (ÖVP), geschickt. Darin wird darauf verwiesen, dass das Bauvorhaben direkt am Rand des Brunnenfelds Steinhof, „dessen Quellwasser die Stadtgemeinde Berndorf mit Trinkwasser versorgt“, liegt. Weiters werden „zusätzliche Belastungen durch Emissionen, Geruch sowie Lärm und Abgase“ befürchtet. Das werde zu einer Verschlechterung der Lebensbedingungen führen. Deshalb ersuchen sie die Bürgermeister, das Bauvorhaben zu verhindern.

Der Hühnermaststall wird in der Petition als „Tierfabrik“ bezeichnet, was den Projektbetreiber enorm ärgert. Hannes Zaloznik: „Es wird ein besonders tierfreundlicher Stall. Wir müssen alle Vorschriften einhalten.“ Nur so könne er dann das AMA-Gütesiegel führen. Es werde sogar eine Fußbodenheizung im Stall geben. Errichtet werde ein sogenannter BTS-Stall, der für besonders tierfreundliche Haltung stehe.

Dass die Anrainer nicht rechtzeitig informiert worden wären, weist Zaloznik zurück. Er habe das Projekt bereits im Vorjahr mittels Video öffentlich gemacht.