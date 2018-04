Diese Konkursmasse gackert: 9000 Hühner suchen Platz

Eine Option hat Fetz vorbereitet, aber noch nicht umgesetzt: Die Tiere schlachten und quasi als Suppenhühner enden zu lassen. Der für den 23. April vorgesehene Keulungstermin wurde verschoben, zumindest für einen Monat. „Ich füttere sie halt ein bisserl weiter“, schmunzelt der Jurist, wobei das bei 9000 Tieren kein Nebenbei-Unterfangen ist: Als Masseverwalter beschäftigt Fetz jene vier Dienstnehmer weiter, die sich schon bisher um die Hühner gekümmert haben.

Aber das ist keine Dauerlösung. Einen insolventen Betrieb einfach so fortzuführen sei nicht möglich. „Ich kann nichts zulasten der Gläubiger machen, nichts tun, das sie schädigt“, sagt Fetz. Mögliche Verluste in der Konkursmasse einfahren, das gehe gar nicht. Deshalb könne er die Hühner auch nicht einfach so verschenken. Es müsse zumindest der Preis bezahlt werden, den ein Schlachthuhn einbringen würde, also 25 bis 30 Cent. Macht bei 9000 Hühnern also etwas mehr als 2000 Euro. „Ich unterstütze gerne Tierschützer, wenn sie behilflich sind, die Hühner zu verkaufen“, versichert Fetz.

Die Wiener „Vier Pfoten“ hoffen auf eine „Ideallösung“, wie Kampagnenleiterin Martina Pluda beschreibt: Es könnte sich jemand finden, der den Legehennen-Betrieb übernimmt und weiterführt, wenn nicht gar Rewe selbst. „Es wäre auf jeden Fall leichter, wenn die Hühner bis zum Ende der Legeperiode dort vor Ort bleiben könnten. Das sind ja Tiere, die noch einen wirtschaftlichen Wert haben.“