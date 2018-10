Aufstand gegen gackernde Nachbarn

Eine Bürgerinitiative stemmt sich in St. Valentin gegen das Stall-Projekt. „Anfangs hat sich die Bürgermeisterin geziert, unsere Unterschriftenliste anzunehmen. Dabei hat ein Viertel aller Wahlberechtigten unterschrieben. Der neue Anlauf geht aber in die richtige Richtung“, sagt Franz Knöbl, Sprecher der Bürgerinitiative gegen den Stallneubau. Der darauf hinweist, dass die Zahl der beantragten Tiere nur knapp unter der Grenze liegt, ab der eine Umweltverträglichkeitsprüfung nötig wäre. „Die Massentierhalter bringen auch ihre eigenen Kollegen, die kleinen Bauern, die artgerecht halten, in Bedrängnis“, meint Knöbl. Grün-Gemeinderätin Oberradter wirft der Stadtchefin vor, die Informationspflicht zu dem Projekt missachtet und sich hinter dem Datenschutz verschanzt zu haben. Aber auch sie begrüßt den neuen Ansatz.

„Als Bürgermeisterin der Stadtgemeinde St. Valentin nehme ich die Anliegen der Bürgerinitiative sehr ernst und bin bemüht, einen Konsens zwischen Bauwerber und BürgerInnen zu erzielen – etwa durch Verlegung des Standortes, Verbesserung der Bedingungen für die Tierhaltung und mehr“, erklärt Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr. Sie möchte auch in ihrer Funktion als Landtagsabgeordnete auf eine notwendige Gesetzesänderung in der Raumordnung und im Gewerberecht aufmerksam machen. Andernfalls, sieht sie demnächst vielerorts Konfliktpotenzial ähnlicher Art. Suchan-Mayr will auch die Industrialisierung der Nahrungsmittel zum Thema machen.