Perchtoldsdorf: Grüne wollen Gemeinderatswahl anfechten

Der Wahlkrimi in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) geht in die nächste Runde: Nachdem die Stimmen wegen einiger Zuordnungsfehler ein zweites Mal ausgezählt werden mussten, gewann die ÖVP aufgrund einer einzigen Stimme ein Mandat von den Grünen und so die Absolute in der Gemeinde zurück.

Die Grünen wollen nun die Wahl anfechten und eine erneute Stimmauszählung durch die Landeswahlbehörde erreichen.