Malerischer Bildband präsentiert Landschaft rund um Perchtoldsdorf

Was haben Ferdinand Georg Waldmüller, Rudolf Alt oder Herbert Boeckl gemeinsam? Diese bekannten österreichischen Maler suchten ihre Motive in Perchtoldsdorf und verewigten die Weinhauergemeinde vor den Toren Wiens in ihren Bildern für die Nachwelt. In dem neuen Prachtband „Rund um den Turm“ präsentieren Wolfgang Krug, Kustos der Landessammlungen NÖ, und der Perchtoldsdorfer Archivar Gregor Gatscher-Riedl ein „Who’s who“ der österreichischen Kunstgeschichte und deren Arbeiten, die alle Perchtoldsdorf zum Motiv haben.

„Waldmüllers Niederösterreichische Bauernhochzeit ziert nicht zufällig den Umschlag. Sie kommt schnell in den Sinn, wenn man an hochrangige Werke der Kunst aus unserem Ort denkt. Man erinnert sich weiters an Rudolf Alt und vielleicht auch an Herbert Boeckl, die hier arbeiteten und Perchtoldsdorf über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt machten“, sagt Krug. Doch es sei überraschend, wer sich noch aller mit dem Marktflecken künstlerisch auseinandersetzte. „Kaum ein Landschaftsmaler von Rang fehlt in unserer etwa 200 Jahre widerspiegelnden Parade, und in der großen Mehrzahl waren es wirklich Künstler, die hierher pilgerten, ins gelobte Kunst- und Weinland“, betont Krug.