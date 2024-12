Baden: Wo ein historischer Lebenstraum weiterlebt

„Ich bleibe keinen Tag länger im Museum, alle meine Vorgänger sind an diesem Werk gescheitert, ich will es schaffen“, so schilderte Rudolf Maurer , Leiter des Badener Rollettmuseums und Stadtarchivs, 2016 seine Gedanken zum Pensionsantritt.

Maurers plötzlicher Tod 2020 beendete die Arbeit am Manuskript, das er bis in die Zeit des Spätmittelalters fertigstellen konnte. Für alle an der Sichtung des digitalen Nachlasses Beteiligten war von Beginn an klar, dass die Arbeit unbedingt publiziert werden muss. „Es schildert die Entwicklung Badens von der Urzeit bis in die Zeit um rund 1500 in einer Form, wie sie aufgrund der teils höchst innovativen Forschungsmethoden nur für wenige andere Städte oder Ortschaften in Österreich existiert“, sagt Thomas Aigner, Historiker und Freund des Verstorbenen.

Gemeinsam mit Jakob Maurer, Neffe des Stadthistorikers, brachte er die Aufzeichnungen in Buchform heraus. Am 1. Dezember wird um 18 Uhr im Kolpinghaus Baden der zweite – und leider auch letzte – Band von Rudolf Maurers „Geschichte der Stadt Baden“ präsentiert. Behandelt wird die Zeit von „den frühen Habsburgern bis zum Ausgang des Mittelalters“.