Pendler-Ärger über die Nordbahn im Weinviertel

Der Weg ist weit von Bernhardsthal im nördöstlichsten Teil des Weinviertels nach Wien. Wer hier lebt und in der Bundeshauptstadt arbeitet, muss diesen Weg dennoch täglich auf sich nehmen. Wer dazu die Züge der Nordbahn benützt, brauche aber mitunter noch eine zusätzliche Portion Geduld, klagt Elvira Führer, Sprecherin der Bürgerinitiative „Beschleunigung der Nordbahn“. „Die Bedingungen für Pendler werden immer unerträglicher“, sagt sie und erzählt von „Zugausfällen, Verspätungen, zu wenigen Waggons, Ausfall der Klimaanlagen, verschlossenen WC-Anlagen und mangelnder Information“.

Züge wenden früher

Besonders frustrierend sei jedoch die Tatsache, dass Züge mitunter bereits vorzeitig in Hohenau an der March (Bezirk Gänserndorf) wenden, um so bereits angesammelte Verspätungen wieder einzuholen. In dahinter liegenden Ortschaften wie Rabensburg, Bernhardsthal, oder Katzelsdorf warte man dann vergebens auf den Pendlerzug, erzählt Führer. „Damit verbunden ist eine riesige Nervenbelastung. Fahrgäste müssen aussteigen und auf den nächsten Zug warten. Behinderte und Rollstuhlfahrer haben mangels eines Aufzuges keine Möglichkeit in Hohenau den Bahnsteig zu verlassen. Bei Schlechtwetter ist kaum Schutz gegeben. Oft wird ein Schienenersatzverkehr nur zwischen Wien und Gänserndorf angeboten. Ab Gänserndorf muss man auf die nächsten Züge warten.“