Nach Zwangsräumung: Ansturm auf Paulus Mankers "Alma"-Requisiten

Es ist wohl der umstrittenen Person Paulus Manker und seiner gefeierten Alma-Inszenierung geschuldet, was sich am Freitag im ehemaligen Neunkirchner Postverteilzentrum am Spitz abgespielt hat.

Da sich Manker trotz gültiger Gerichtsentscheide geweigert hatte, das Südbahnhotel nach seiner Theater-Inszenierung "Alma – A Show Biz ans Ende“ zu räumen, musste das Südbahnhotel sämtliche Gegenstände in einem Depot in Neunkirchen zwischenlagern. Bei der Zwangsversteigerung im August hatte Manker kein Gebot abgegeben, worauf das Hotel den Zuschlag für das gesamte Inventar erhielt und den Kulturverein Südbahnbühne mit einer "sinnvollen Verwertung" betraute. Gegen Machtmissbrauch und Diskriminierung "Wir möchten das ganze Kapitel Alma endlich positiv und sinnvoll abschließen. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, alle Requisiten gegen eine freie Spende herzugeben. Der Erlös dient einem guten Zweck“, erklärt Ingrid Skovhus, die die künstlerische Leitung des Südbahnhotels über hat. Alle Einnahmen gehen an die Bewegung "#we_do!“, die sich gegen Machtmissbrauch und Diskriminierung in der Filmbranche einsetzt. Die Wahl der Organisation kommt nicht von ungefähr. In der Vergangenheit sind auch Paulus Manker Übergriffe vorgeworfen worden.

© Wammerl Patrick Ingrid Skovhus

Begräbnis-Outfit Eine die davon ein Lied singen kann, ist Schauspielerin und "Alma“-Muse Anna Werner Friedmann. Sie hatte nach einem Streit mit Manker sehr öffentlichkeitswirksam ihre Rolle während einer Vorstellung im Südbahnhotel hingeschmissen, worauf Manker ausgebuht wurde. Weil Inszenierungen für das Geschäft aber immer zuträglich sind, spielte Friedmann am Freitag bei der Abgabe der Requisiten die Hauptrolle. Passend zum letzten Kapitel trällerte sie im Begräbnis-Outfit samt Trauerflor zur Unterhaltung der Kunstsammler einige Lieder.

© Südbahnhotel Semmering Anna Werner Friedmann bei der Abgabe der Requisiten in Neunkirchen

Die Gäste fanden es unterhaltsam. Der Restaurateur und Bildhauer Christian M. Gurtner und seine Frau Monika waren extra aus Heiligenkreuz angereist, um eine paar seltene Stücke zu ergattern. Mankers "Alma“ haben sie mehrmals gesehen und "geliebt“. "Aber ich glaube er hat es sich jetzt mit allen verscherzt. Das hat ein bisschen etwas von Genie und Wahnsinn“, so die Einschätzung des Paares. Walpurga Vock liebt alte Sammlerstücke, weshalb sie auch die lange Fahrt aus Bruck an der Leitha nach Neunkirchen auf sich genommen hat. "Ich verbinde es mit einer Bergtour in der Nähe“, so die Sammlerin.

© Wammerl Patrick Christian M. Gurtner und seine Frau Monika © Wammerl Patrick © Wammerl Patrick Walpurga Vock kam aus Bruck an der Leitha © Wammerl Patrick © Südbahnhotel Semmering Anna Werner Friedmann

Die Initiative "#we_do!“ zeigte sich am Freitag begeistert von der Aktion des Südbahnhotels. "Wir freuen uns über diese Geste der Anerkennung von betroffenen Personen, die Machtmissbrauch und Übergriffe erlebt haben.“ Für gute Arbeitsverhältnisse in der Kulturbranche Für die Anlauf- und Beratungsstelle für Film- und Fernsehschaffende bedeute dies außerdem "eine Wertschätzung ihrer Arbeit für diese Betroffenen und in der Prävention. Diese stärkt all jene, die sich für gute Arbeitsverhältnisse in der Kulturbranche engagieren“, heißt es in einem Statement.