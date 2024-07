Mankers Containerdorf auf "willhaben": Posse am Semmering vor Ende

Am Donnerstag wurden einige der Stahlkolosse nach einem langen Behördenstreit mit Kran und Tieflader vom Areal des Südbahnhotels abtransportiert. Der behördliche Abbruchbescheid durch die Gemeinde und die Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen war zuvor monatelang ignoriert worden.

Mitte Mai hatte man am Semmering genug von den Scharmützeln . Die Gemeinde ersuchte die Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen um Vollstreckung des Abbruchbescheides. Das Vorhaben scheiterte jedoch, weil sich Manker als "ortsabwesend“ gemeldet hatte und keine Behördenbriefe annahm.

Am Donnerstag fuhren auf dem Gelände überraschend Tieflader vor.

Allerdings verstellten die Schiffscontainer den TV-Kameras die Sicht. Die Verantwortlichen des Hotels ließen daraufhin die zwölf Meter langen Container auf eigene Kosten auf einen Parkplatz am Hotelareal bringen.

Anfang Juli wurde der Südbahnhotel Kultur GmbH das Treiben schließlich zu bunt. Das historische Hotel dient als Kulisse für begleitende ORF-Dreharbeiten rund um die Übertragung des 2025 Neujahrskonzertes der Wiener Philharmoniker in über 90 Länder.

"Mehrere Container von Herrn Manker wurden diese Woche abtransportiert“, hieß es bei der Gemeinde Semmering . Wie Bürgermeister Hermann Doppelreiter bestätigt, waren am Freitag noch vier Stück vor Ort, die anderen wurden weggebracht.

Millionenpublikum vor dem TV

Die Aktion dürfte im Auftrag des Regisseurs erfolgt sein. Eine behördliche Zwangsmaßnahme war es definitiv nicht.

Die Dreharbeiten für die Begleitproduktion des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker haben in der Zwischenzeit stattgefunden. In der Region sieht man es als große Chance, dass der Semmering weltweit vor einem Millionenpublikum in ein tolles Licht gerückt wird.