Papierfabrik und die Politik: Auch Gemeinde spielt Rolle im Prozess

Erklärungsnot

Das Urteil im ersten Prozess gegen Strametz wurde aufgehoben. Am Donnerstag sollte es am Landesgericht Wiener Neustadt zum finalen Showdown kommen, doch daraus wurde wieder nichts.

Ein brisantes Schriftstück aus den Akten bringt die Gemeinde in Erklärungsnot. Auf einem von Moraws Nachfolger, SPÖ-Bürgermeister Helmut Berger, unterschriebenem Schriftstück, gibt es eine Erläuterung zu den Vorwürfen von Strametz in der Gemeinderatssitzung vom März 2019. „Für mich war die Aussage von Strametz eine in den Raum gestellte Behauptung einer Bestechung bzw. Korruption“, schrieb Berger. Das Papier trägt sogar den Briefkopf einer amtlichen Mitteilung der Marktgemeinde Pitten.