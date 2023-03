Papa Lyrik gewann Poetry Slam Preis "goldener Blumentopf"

Heimsieg

Die Gebärdensprache-Dolmetscherin und Literaturwissenschafterin überzeugt bereits seit Jahren mit feministischen Texten, die sie simultan in Gebärdensprache performt. Die deutschen Übersetzungen ihrer Gedichte wurden synchron zum Auftritt auf Leinwand projiziert.

Neben den in Österreich etablierten Wortakrobaten „DaWastl“ und Ibrakadabra aus Graz, Lukas „Lui“ Hofbauer aus Klagenfurt sowie dem österreichischen U20-Poetry-Slam- Staatsmeister Muhammed Dumanli (ebenso Graz), stürmten Oscar aus Venezuela, Dottore Guzman aus Chile, Anja aus Klosterneuburg sowie die Mödlinger Jenny Schmid, Quasi Marcel und Papa Lyrik via offener Liste die Bühne.

Und Letzterer konnte den Abend schlussendlich in einem knappen Finale für sich entscheiden: Papa Lyrik gewann den goldenen Blumentopf, in den Anti Gone das aus Italien mitgebrachte Basilikum einpflanzte. Diese Übergabe sollte symbolisch für den interkulturellen Austausch sowie das künstlerische Wachstum der einzelnen Teilnehmer und der gesamten Szene stehen. Er war auch als Zeichen für die gemeinsame Verantwortung für den Planeten Erde gedacht.