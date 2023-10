Tödlicher Panzerunfall: Staatsanwalt ordnet kriminaltechnische Untersuchung an

Dienstagfrüh hat die Polizei an der Unfallstelle ihre Ermittlungen fortgesetzt. "Es ist eine kriminaltechnische Untersuchung des Panzers durch die Staatsanwaltschaft angeordnet", erklärt Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Die Staatsanwaltschaft Krems ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Erst wenn die Polizei ihre Arbeit vor Ort abgeschlossen hat, kann das Bundesheer den Leopard bergen, bestätigt Heeressprecher Michael Bauer.

Parallel zu Polizei und Staatsanwalt untersucht auch die Unfallkommission des Militärkommandos Niederösterreich den Zwischenfall. Laut Bauer werden drei Möglichkeiten als Unfallursache in Betracht gezogen - ein technisches Gebrechen am Panzer, ein Fahrfehler durch menschliches Versagen oder ein Unfall, hervorgerufen durch äußere Einflüsse wie Glatteis, Nebel oder ähnliches.

Grundwehrdiener im Juli eingerückt

Bei dem tödlich verunglückten 24-Jährigen soll es sich um den Kommandanten der Kampfpanzerbesatzung gehandelt haben. Weiters waren noch der Fahrer, ein Richt- sowie ein Ladeschütze an Bord. Andere Fahrzeuge waren am Unfall nicht beteiligt. Die Uniformierten des einzigen Panzerbataillons des Bundesheeres aus der Hessen-Kaserne in Wels verbringen die dritte Woche auf dem Truppenübungsplatz in Allentsteig. Die Grundwehrdiener sind im Juli eingerückt.

