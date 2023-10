Legendärer Hotelier packt über die sündige Josephine Baker aus

Auf 240 Seiten lässt der Kenner in dem opulenten Bildband die Geschichte des Semmering kunstvoll Revue passieren. „Es sind immer die Menschen für mich im Mittelpunkt gestanden. Und so ist es auch im Buch“, erklärt der legendäre Hotelchef.

König die Augenbrauen versengt

Wer außer Aberham wüsste sonst die abenteuerliche Story von einem Skilehrer, der einem amtierenden König bei der Liftfahrt die Augenbrauen versengte. „Als sie gemeinsam eine 3er am Lift rauchten“, schildert Aberham. Gemeint ist damit die „Austria 3“, die einst billigste und längst vom Markt verschwundene filterlose Tschick Österreichs.

Niedergeschrieben ist auch die unglaubliche Geschichte eines kasachischen Staatspräsidenten, der vor lauter Freude dabei half, die Pisten des Hirschenkogels zu präparieren.

Sündiger Auftritt im Wirtshaus

Aber eine der absoluten Lieblingsgeschichten Aberhams ist jene von Sex-Symbol Josephine Baker. Weil der sündige Auftritt des Weltstars in Wien als zu anrüchig gesehen wurde, zeigte sie in einem Wirtshaus in Maria Schutz am Tisch Nr. 4 ihre große Nummer.