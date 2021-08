Legendärer Hotelier verfasste Buch über den „König des Semmering“

Rekordverdächtige 27 Jahre lang war Eduard Aberham der Chef und gute Geist des legendären Grand Hotel Panhans am Semmering. 2011 war es, als der Hoteldirektor nach fast drei Jahrzehnten den Hut nahm und Adieu sagte. Zum Abschied erhielt Aberham die Ehrenbürgerschaft des Kurorts.

Und was tut der frühere Hotelchef in seinem wohlverdienten Ruhestand? Er schreibt Bücher. 2017 nahm Aberham all sein Wissen zusammen und verpackte 130 Jahre Hotelgeschichte in ein Buch. „Panhans – ein Hotel und seine Menschen“ ist voller Anekdoten, Intrigen und Liaisons – vom Staatspräsidenten bis hin zum Liftboy. „Ich fühle mich nicht als Literat. Aber es gab so viele erzählenswerte Geschichten über das Panhans. Die musste man einfach niederschreiben“, schildert der Autor.

In seinem nagelneuen Werk widmet er sich dem „König des Semmering – Viktor Silberer“. So auch der Titel des Buchs. Silberer gilt als die Person, die den Semmering zu dem gemacht hat, wofür der Kurort bekannt ist. Recherchen des Ex-Hoteliers lassen einen exzentrischen Selfmade-Millionär, einen preisgekrönten Sportler, einen Medientycoon und Luftschiffer, ein politisches Schwergewicht, aber auch einen Philanthropen, Gönner und Förderer zahlreicher sozialer Einrichtungen, also fast ein Universalgenie erkennen, meint Aberham.