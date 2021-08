Palliativmedizin: Leises Jubiläum für wichtige Errungenschaft

Froh und stolz ist man auf der Abteilung über den guten Zugang zu Frischluft und viel Grün auf einer Terrasse oder im Spitalspark. Kleine Balkone bei jedem Zimmer ermöglichen Patienten und ihren Angehörigen in schweren Stunden jederzeit Zugang zu frischer Luft.

Was hat sich nun in 20 Jahren im sensiblen Arbeitsbereich verändert? Kum-Taucher hat dazu sofort eine Antwort parat: „Zu uns kommen auch sehr viele junge Patienten. Das gab es früher nicht.“ Auch die medikamentösen Möglichkeiten in der Schmerzbehandlung haben sich massiv verbessert. Längst habe die Abteilung den Nimbus der Sterbeabteilung abgelegt. „Viele kommen, um frische Kraft zu schöpfen, und fahren wieder nach Hause“, so die Oberärztin. Bewusst mache man den Zugang zu Palliativ Care so niederschwellig wie möglich. Eine zentrale Aufgabe haben dabei die jederzeit erreichbarn mobilen Palliativ-Teams, die in Scheibbs und Amstetten stationiert sind.