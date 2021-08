Mordversuch in Breitenfurt: Jugendlicher als Tatverdächtiger in Haft

Im Fall jener 38-jährigen Frau, die Freitagabend in Breitenfurt im Bezirk Mödling mit schweren Stich- und Schnittverletzungen aufgefunden worden ist, gibt es eine Festnahme. Laut Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde ein knapp 18-jähriger Mann als dringend Tatverdächtiger in dem Fall festgenommen.

Es wurde Untersuchungshaft über den Jugendlichen in Aussicht gestellt. Weitere Details will die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag im Laufe des Tages bekannt geben.

Zeugen, die die Schwerverletzte am Freitag fanden, setzten die Rettungskette in Gang. Die Frau wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert. Das Landeskriminalamt (Bereich Leib und Leben) ermittelt zusammen mit den Tatortspezialisten in dem Fall.

Hintergründe

Die Frau wurden am Freitag gegen 19.00 Uhr in einem Auto entdeckt. "Ihre Angaben waren wegen der Verletzungen und ihres psychischen Zustandes vage", sagte die Polizei noch am Wochenende. Ermittlungen zu den Hintergründen und den Umständen, wie es zu den Wunden kam, dauerten an. Auch die Spurenauswertung war im Gange.