Paketzusteller lieferte Elektrowaren und Schuhe nicht aus: 20.000 Euro Schaden

Ein in Niederösterreich tätiger Paketzusteller hat hochpreisige Laptops, Handys und Schuhe für sich behalten. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag beträgt der Gesamtwert der nicht ausgelieferten Gegenstände rund 20.000 Euro. Der 24-jährige bulgarische Staatsbürger war zum Teil geständig. Er wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.

Ermittlungen des Stadtpolizeikommandos Schwechat gegen den in Wien-Hernals lebenden Zusteller waren am Dienstag angelaufen. Die diversen Waren wurden bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung des Mannes entdeckt.