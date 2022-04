Otto Lechner: Musik zwischen Gedanke, Geräusch und Klang

So sagt der 58-Jährige: „Mich regen Termine, wenn was nichts wird, nicht mehr so auf. Es ist eh immer noch alles fertig geworden. Alles kommt zu seiner Zeit.“ Diese Herangehensweise hilft ihm vielleicht dabei, immer wieder aufwendige Festivals – wie etwa „Kunst in der Kartause“, das jahrelang in Aggsbach stattfand – zu organisieren. „Ich komme aus einem Dorf und bin eigentlich in dem Bewusstsein aufgewachsen, wenn du von dir sagst, du bist ein Musiker … dann bist du eigentlich für alles zuständig, was mit Musik zu tun hat. So habe ich es immer gepflegt.“

Schon als Kind habe ihn sein Vater ins Wirtshaus mitgenommen, wo er sich Geld als Akkordeon-Spieler verdient hat. Mittlerweile versucht sich sein 18-jähriger Sohn Felix ebenso als Musiker. Er könne es ihm nicht verweigern, immerhin habe er den Beruf selbst ergriffen: „Der sicherste ist es nicht, nein. Aber es ist der schönste.“