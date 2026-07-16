Ostumfahrung: So weit ist das 45-Millionen-Euro-Projekt

Große Straßenbauprojekte werden generell immer kritischer betrachtet. In Zeiten des Klimawandels kritisieren Umweltschützer jede Versiegelung „wertvoller Ackerböden“. Deshalb spaltet der Ringschluss um Wiener Neustadt auch die Gemüter. Die 4,8 Kilometer lange Ostumfahrung, die sich derzeit in der heißen Bauphase befindet, ist das letzte fehlende Stück für den vollständigen Straßenring um Wiener Neustadt. Wie die Straßenplaner des Landes NÖ erklären, soll die Trasse den innerstädtischen Verkehr in den Projektgemeinden wie Wiener Neustadt, Lichtenwörth etc. verringern und die Erreichbarkeit des neuen Landesklinikums verbessern.

Derzeit wird die Anschlussstelle an der Pottendorfer Straße (B60) finalisiert und die zweite Anschlussstelle an der Neudörfler Straße bei der Auffahrt zur Burgenland-Schnellstraße S4 errichtet. Dazu kommen die letzten Arbeiten an den Brückenbauten. Das Verkehrschaos, das zuletzt im Umfeld der provisorischen Kreuzung bei der Anschlussstelle der B60 herrschte, habe man durch Regelungsmaßnahmen in den Griff bekommen, heißt es. Lokalaugenschein Die Politik hat für den 45 Millionen Euro teuren Straßenring viel Kritik einstecken müssen. Deshalb setze man verstärkt auf Transparenz. Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) hat Anrainerinnen und Anrainer der Nestroystraße zu einem Lokalaugenschein auf die Baustelle eingeladen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadt Wiener Neustadt/Maurer Anrainerinnen und Anrainer der Nestroystraße beim Lokalaugenschein auf der Ringschluss-Baustelle.