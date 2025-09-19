Ostumfahrung: Neuer Protest, obwohl Straße längst gebaut wird

Seit Monaten wird bereits eifrig an der 4,3 Kilometer langen Ostumfahrung von Wiener Neustadt gebaut. Die Proteste gegen das gut 40 Millionen Euro teure Straßenprojekt reißen dennoch nicht ab.

Anlässlich des "Autofreien Tages“, der jährlich am 22. September österreichweit in vielen Aktionen gipfelt, hat der Verein "Vernunft statt Beton“ an diesem Wochenende eine Protestaktion gegen die Umfahrung angekündigt.

Diese findet am Samstag, den 20. September, auf der Grazer Straße bei der Einfahrt zum Hauptplatz statt. Das Motto der Initiative lautet "Schluss mit alter Verkehrspolitik“.

Die Gruppe fordert ein modernes Verkehrskonzept für die schnell wachsende Stadt. "Wir wollen jetzt auch Millionen-Investitionen in sichere Radrouten, modernen öffentlichen Verkehr und Verkehrsberuhigung“, heißt es vonseiten der Aktivisten.