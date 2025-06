Wiener Neustädter Ostumfahrung wird trotz der Proteste gebaut

Friedliche und militante Proteste

Gefruchtet hat aber weder der friedliche noch der militante Protest. Nachdem die Stadtpolitik in den 1970er-Jahren erstmals über das Straßenprojekt nachgedacht hat, wird mehr als 50 Jahre später ernst gemacht. Am Montag starteten zwischen Wiener Neustadt und Lichtenwörth die Hauptbauarbeiten auf der genehmigten Trasse der Ostumfahrung, auch Ringschluss genannt.

"Damit setzen wir das Schlüsselprojekt zur Verkehrsentlastung konsequent um“, betont Niederösterreichs Verkehrslandesrat Udo Landbauer. In der Regierungssitzung vom 1. April hat die NÖ Landesregierung das Investitionsvolumen in der Höhe von rund 45 Millionen Euro beschlossen.

Wie Landbauer erklärt, investiere man "für die Menschen in den Ausbau der Infrastruktur“. Und: "Wir verbessern die Mobilität, erhöhen die Verkehrssicherheit und stellen die Lebensqualität in der Region klar in den Mittelpunkt“, sagt der FPÖ-Politiker.