Ostumfahrung: Umweltaktivisten protestieren zum Baustart

Anfang der Woche hatten das Land Niederösterreich und die Stadt Wiener Neustadt den Baustart für die Ostumfahrung verkündet. Der Ringschluss bildet die Verbindung vom Kreisverkehr an der B60 zur Autobahnabfahrt S4 Wiener Neustadt-Ost. LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) sprach von einem Zukunftsprojekt für mehr Lebensqualität und Verkehrsentlastung.

Die Plattform "Vernunft statt Ostumfahrung“ bekrittelt, dass durch den Bau der Straße ertragreiche Ackerflächen und das Naherholungsgebiet Fischa-Au unwiederbringlich zerstört werden. Kritik am Projekt kam auch von Global 2000. "Angesichts der drängenden Klimakrise ist es absolut unverantwortlich, wertvolle Ackerflächen zu versiegeln“, sagt Landwirtschaftssprecherin Brigitte Reisenberger.

Behörde und Polizei gewarnt

Am Donnerstag waren an die 30 Aktivisten am frühen Morgen auf die Baustelle marschiert und haben "friedlich protestiert", heißt es dazu von der Plattform. Die Behörde war bereits vor "Störaktionen" gewarnt. Ein Polizeiaufgebot stand bereit um im Notfall einschreiten zu können.