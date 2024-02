Ostumfahrung: Nun fordert ÖVP-Bürgermeister Schutzmaßnahmen

In dem Schreiben wird der LH-Stellvertreter ersucht, die Anliegen und Sorgen der betroffenen Bevölkerung ernst zu nehmen.

Dennoch nehmen wir die Anliegen der Gegner sehr ernst, erklärt der Ortschef. Deshalb haben sich Zusag und Herbert Pachler auf eine gemeinsame Aktion verständigt. In einem gemeinsamen Brief haben der Bürgermeister und die Bürgerinitiative die „ernsten Bedenken der Unterzeichner“ dem zuständigen Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) mitgeteilt.

Zusag sitzt als ÖVP-Mandatar und Bürgermeister von Lichtenwörth in der Causa Ostumfahrung zwischen zwei Stühlen. Die Asphaltpiste führt auf einer Länge von 4,8 Kilometer quer über wertvolle Ackerböden von Lichtenwörth. Mit den dazu gehörigen Einbauten und Böschungen ist die Schneise fast 30 Meter breit. Etwa 20 Hektar Acker- und Auland sind vom Straßenbau betroffen, darunter auch Natura-2000-Gebiet.

Als Bürgermeister muss er einerseits die Anliegen seiner Bürger vertreten, andererseits steht seine Fraktion (ÖVP) in Niederösterreich voll hinter dem Projekt. „Um die Interessen Lichtenwörths bestmöglich zu vertreten, setze ich mich daher aktiv für Schutz- und Begleitmaßnahmen unter maximalen ökologischen Gesichtspunkten ein“, heißt es in dem Schreiben an Landbauer.

Dazu gehören laut Zusag die Errichtung einer bepflanzten Lärmschutzwand, die Schaffung eines Grüngürtels sowie die Errichtung eines Begleitwegenetzes für Fußgänger, Radfahrer, Landwirte, uvm.