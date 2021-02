Ortskern von Unbekannten mit Hakenkreuzen verunstaltet

Ein beispielloser Vandalenakt beschäftigt die Polizei im Bezirk Neunkirchen. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Ortsgebiet von Edlitz in der Buckligen Welt zahlreiche Hausfassaden mit Hakenkreuzen beschmiert. Am Sonntag nahmen Beamte der Polizeiinspektion Grimmenstein die Schäden auf. Insgesamt wurden an 19 Stellen im Ort - unter anderem an der Schule, einer Kapelle, an Hausfassaden und dem Gemeindeamt - Hakenkreuze mit schwarzem Farbspray aufgesprüht.