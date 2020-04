Vandalen schmierten Hakenkreuze in Bezirksbüro der Grünen

Einen Einbruch in ihr Bezirkslokal am Esteplatz vermelden die Grünen Landstraße. Am Freitagvormittag sei der Vorfall inklusive Vandalismusakt entdeckt worden, berichten die Grünen auf ihrer Facebook-Seite. "Das Bezirksbüro wurde verwüstet und mehrere Hakenkreuze wurden an Wände und Möbel geschmiert." Die Polizei sei eingeschaltet worden.

Die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein zeigt sich entsetzt. Sie verurteilt "diesen rechtsextremistischen Vandalismusakt mit Nazischmierereien" aufs Schärfste. Kriminelle Aktionen wie diese hätten "in unserer Gesellschaft keinen Platz".