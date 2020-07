"Unpraktisch": Finnische Streitkräfte entfernen Hakenkreuz aus Logo

Ein Hakenkreuz und ein paar Flügel: Sieht man das Logo der finnischen Streitkräfte, erinnert einen das unweigerlich an den Nationalsozialismus. Seit der finnischen Unabhängigkeit 1918 prangt es dort – es wurde also deutlich vor der Machtergreifung der Nazis in Deutschland etabliert.

Jetzt hat sich die Luftwaffe entschieden, das Logo komplett zu verwerfen und durch einen goldenen Adler zu ersetzen. Es sei "unpraktisch" geworden, sagte ein Sprecher der britischen BBC. "Da es als Logo von speziellen Einheiten auf Uniformen getragen wird, wurde es als unpraktisch und unnötig angesehen. Das Logo hat immer wieder für Missverständnisse gesorgt."

Zuletzt wurde das Hakenkreuz nur mehr auf Uniformen und Flaggen verwendet. Bis 1945, also über die gesamte Dauer des Zweiten Weltkriegs, war es auch auf den Flugzeugen der finnischen Streitkräfte zu sehen – nicht als Symbol einer Allianz, obwohl die beiden Länder Seite an Seite kämpften.