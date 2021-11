Omas Geschichte als Buch: „Der Gummibärlibaum“

In der Geschichte soll aufgezeigt werden, dass „Erwachsene oft in eine Schiene eingefahren sind. Sie glauben nur das, was sie sehen. Da können sie noch einiges von den Kindern lernen, die die Welt viel tiefgründiger wahrnehmen“, erklärt die Autorin. Illustriert wurde das Buch ebenfalls von Ilse Gritschs Familienmitgliedern. „Während des Lockdowns haben mir meine Enkel zur Geschichte passende Zeichnungen gemailt“. Die restlichen Bilder für das Buch habe dann noch die Schwägerin angefertigt.

Szenische Aufführung

Erschienen ist das Buch schließlich im Mai 2021. Danach hätten im Sommer die ersten Buchpräsentationen stattgefunden, so die Autorin. Gemeinsam mit dem „Weinviertler Pimperle-Theater“, das ein Stück aus ihrem Buch szenisch aufführte, hat sie ihr Buch an unterschiedlichen Orten vorgestellt. „Danach gab es für die Kinder natürlich Gummibärli“. Aber auch auf der diesjährigen Buchmesse „Buch Wien“ lag das Werk als Neuerscheinung auf. Geeignet sei das Buch eigentlich für jedes Kind ab drei Jahren, sagt die Autorin. Ob zum Vorlesen oder für Leseeinsteiger. Außerdem sei das Buch ideal für Mädchen und Buben. Zwar gäbe es eine männliche Hauptfigur, die habe aber eine Schwester namens „Stella“.

Mit dem Weinviertel habe das Buch allerdings nicht allzu viel zu tun. Dass Ilse Gritsch selbst leidenschaftliche Kellergassenführerin ist und „eine tiefe Verbundenheit zum Weinviertel verspürt“, sei dennoch nicht im Buch zu spüren. Ihr sei es dabei rein um die Fantasie der Kinder gegangen.