Ohne Schein und alkoholisiert Unfall mit drei Verletzten verschuldet

Nahe der Landesgrenze waren am späten Samstagnachmittag zwei Autolenker aus Niederösterreich bei Gaflenz in Oberösterreich in einen schweren Unfall verwickelt. Wie sich später herausstellte, hatte ein 32-Jähriger ohne gültigen Führerschein und unter Alkoholeinfluss auf der Weyrer-Bundesstraße, B121, eine Sperrlinie überfahren und war in den entgegenkommenden Wagen gekracht. Drei verletzte Personen mussten ins Spital eingeliefert werden.

Zum Unglück kam es laut Polizei gegen 16.50 Uhr als der 32-Jährige auch Richtung Weyer kommend vor Gaflenz in einer lang gezogenen Rechtskurve mit Überholverbot die Sperrlinie überfuhr und auf die Gegenfahrbahn geriet. Der entgegenkommende 54-jährige Lenker aus dem Bezirk Amstetten hatte keine Chance, er konnte den Zusammenprall nicht mehr stoppen.