"Office Park" für 1.000 neue Arbeitsplätze am Flughafen Wien

Rund 200.000 Quadratmeter vermieteter Büroflächen stehen am Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) bereits zur Verfügung.

Die Immobilienentwicklung sei ein "wesentliches Airport-Standbein, das sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt hat", betont Wolfgang Scheibenpflug, Geschäftsbereichsleiter Immobilien- und Standortmanagement der Flughafen Wien AG. Mit dem Spatenstich für einen neuen "Office Park 4 Next" startet nun eine Erweiterung der Airport City um 17.000 Quadratmeter. Man schaffe Büro- und Konferenzgebäude für rund 1.000 neue Arbeitsplätze, kündigten Scheibenpflug und Bau-Bereichsleiter Stefan Kovacs an.

Der Flughafen Wien investiert 55 Millionen Euro in das Projekt und reagiere damit "auf das große Interesse von Unternehmen, sich in der Flughafenstadt anzusiedeln", wie betont wurde. Derzeit sind mehr als 250 Unternehmen mit rund 23.000 Beschäftigten hier aktiv. Allein 2025 sind rund 20 neue Betriebe, vor allem der "Space-Cluster", neu hinzugekommen. Weitere Projekte in Planung "In Kürze startet das neue Hotel und weitere große Projekte sind in Planung“, berichtete Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, am Mittwoch. So sollen 47 Hektar als neue Ansiedlungsflächen entwickelt werden, wie auch eine neue, große Logistikhalle gebaut werden. Zum Baustart am Mittwoch kamen auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie die verantwortlichen HNP-Architekten Heinz Neumann und Oliver Oszwald.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Robert Harson Spatenstich: Oliver Oszwald, Architektenbüro HNP, Peter Krammer, CEO der Swietelsky AG, Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wolfgang Scheibenpflug, Geschäftsbereichsleiter Immobilien- und Standortmanagement und Stefan Kovacs, Bereichsleiter Bau (beide Flughafen Wien AG).

„Unser architektonisches Konzept steht für flexible, vernetzte Arbeitswelten und eine klare Ausrichtung auf Nachhaltigkeit", so Neumann. Das Gebäude füge sich nahtlos in die bestehende Airport City ein. „Der Flughafen Wien verfügt über langjährige Erfahrung und umfassende Expertise als Bauherr und hat das Planen und Bauen mit einem eigenen System weitgehend digitalisiert“, ergänzte Stefan Kovacs. Der Office Park 4 Next nutze "eine bereits zuvor bebaute Fläche optimal für moderne Büroinfrastruktur". Nachhaltige Bebauung Der Office Park 4 im Zentrum der Airport City bietet auf zehn Ebenen rund 26.000 m² Büro- und Konferenzflächen für etwa 2.500 Beschäftigte und erfüllt hohe ökologische Standards.

Das Erweiterungsprojekt wurde von der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) bereits mit zwei Zertifikaten ausgezeichnet: Mit dem DGNB-Rückbauzertifikat in Gold und dem DGNB-Vorzertifikat in Platin. Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen.