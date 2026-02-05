Neuer Terminal am Flughafen Wien für rasche Asylverfahren

Der Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) ist „die wichtigste Schengen-Außengrenze Österreichs“, sagte Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit.

Um diese EU-Außengrenze - wie im europäischen Asyl- und Migrationspakt vereinbart - entsprechend zu sichern, wird am Flughafen nun ein eigener Grenzterminal zur Abwicklung von Einreisekontrollen eingerichtet. Das neue Verfahren soll bei asylwerbenden Personen aus Ländern mit niedrigen Schutzzuerkennungsquoten ebenso zur Anwendung kommen wie bei solchen, die falsche Angaben zu ihrer Identität machen.

"Unser Ziel ist es, die illegale Migration gegen Null hin zu reduzieren", stellte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) anlässlich der Präsentation dieses neuen Terminals am Donnerstag klar. "Wir haben eine Fremdenrechtsnovelle mit massiven Verschärfungen in Begutachtung geschickt und werden die Abschiebe-Offensive konsequent fortsetzen." Im Jahr 2025 seien erstmals mehr als 14.000 Personen abgeschoben worden - davon mehr als 3.300 verurteilte Straftäter, so Karner. Ein "dichter und funktionierender Außengrenzschutz" sei für die Umsetzung des europäischen Asylpakts auf nationaler Ebene unerlässlich. Dreistufiges Verfahren Das Verfahren am neuen Grenzterminal sei in drei Schritte aufgeteilt: Zunächst erfolgt ein Screening durch die Polizei , das Identitäts- und Sicherheitskontrolle, Gesundheitscheck sowie die Prüfung besonderer Schutzbedürfnisse umfasst. Danach folgt das Asylverfahren durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA). Sollte die Einreise verweigert werden - weil der Asylwerber falsche Angaben gemacht hat oder die Asylwahrscheinlichkeit unter 20 Prozent liegt - erfolgt sofort das Rückkehrverfahren in die jeweiligen Herkunftsländer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Das "Objekt 988" am Flughafen wird zum neuen Grenzterminal umgebaut.