Asyl: Wie die Regierung den EU-Pakt umsetzen will

Die Regierung hat am Donnerstag die nationale Umsetzung der neuen gemeinsamen europäischen Asylregeln (GEAS) präsentiert. Darin enthalten ist unter anderem, dass man am Flughafen nach der Einreise länger angehalten werden kann. Zudem gibt es weitere Möglichkeiten, bei Fehlverhalten die Grundversorgung zu reduzieren. Als Ziel gab Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) aus, Asyl-Verfahren künftig grundsätzlich außerhalb der EU durchzuführen.

Damit würde Schleppern ihre Geschäftsgrundlage entzogen, argumentierten der Ressortchef, sein Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz unisono. Dass solche Antragszentren sowie Ausreise-Hubs kommen könnten, ermöglichen die neuen Regelungen: "Die Migrationswende wird nur funktionieren, wenn wir erweiterte Möglichkeiten auch ausnützen", betonte Karner.

Meinl-Reisinger setzt auf "Migrationsdiplomatie"

Auch Leichtfried signalisierte, dass man diesen Weg einschlagen wolle: Es werde konsequente Rückführungen geben. Österreich könne sich nur um jene kümmern, die tatsächlich Schutz bräuchten. Meinl-Reisinger nannte als Ziel, Migration zu ordnen, zu steuern und Rückführungen konsequent umsetzen zu können. Hier setze auch ihre "Migrationsdiplomatie" an. Zuletzt seien vier neue Migrationsabkommen verhandelt und vereinbart worden, die auch Rückübernahme von Flüchtlingen bedeuteten.

Eine Neuregelung gibt es künftig für Asylsuchende, die über einen Flughafen nach Österreich kommen. Ihre Verfahren werden, egal bei welchem Airport sie einreisen, künftig in Schwechat abgewickelt. Sollte es notwendig sein, können sie dort bis zu 18 Wochen angehalten werden. Bisher war das nur sechs Wochen möglich.

Noch stärker forciert werden soll die freiwillige Rückkehr von Asylwerbern. In Ausnahmen kann es sogar Unterstützung für Personen geben, die das Land zwangsweise verlassen. Meinl-Reisinger rechnete vor, dass die OECD im Jahr 2024 immerhin 200 Millionen Menschen mit Hilfe vor Ort unterstützt habe, dass sie sich nicht auf den Weg machen. Dafür seien 24 Milliarden aufgewendet worden. Im selben Zeitraum seien in den OECD-Staaten drei Millionen Flüchtlinge aufgenommen worden und das habe 28 Milliarden an Kosten verursacht.

Mehr Sanktionsmöglichkeiten in Grundversorgung

Was die Sanktionen in der Grundversorgung betrifft, werden nun weitere Tatbestände definiert, bei denen sie verhängt werden können. Das betrifft etwa Fälle, wo das Quartier ohne Genehmigung verlassen wird.