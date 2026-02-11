Mordanklage: Promi-Winzer soll Millionärin aus NÖ getötet haben

Im Krimi um einen bekannten südsteirischen Winzer, der seit Juli des Vorjahres wegen Mordverdachts in der Justizanstalt St. Pölten in U-Haft sitzt, hat die Staatsanwaltschaft eine Entscheidung getroffen. Der 57-Jährige wurde wegen Mordes angeklagt, bestätigt der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Thomas Korntheuer gegenüber dem KURIER. Dem Steirer wird laut Anklageschrift vorgeworfen, einen als Sterbehilfe getarnten Mord an einer millionenschweren Niederösterreicherin (71) begangen zu haben. Die Frau aus dem Bezirk St. Pölten pflegte eine enge Beziehung zu dem Winzer.

Nach einem Schlaganfall war die wohlhabende 71-Jährige halbseitig gelähmt und auf eine 24-Stunden-Pflege angewiesen. Laut Staatsanwaltschaft soll der Winzer im März des Vorjahres der vermögenden Frau eine Überdosis Pentobarbital-Natrium verabreicht haben, um so an ihr Geld zu kommen, so der Vorwurf. Eine millionenschwere Insolvenz nach einer schief gelaufenen Investition in neue Vinifikation- und Abfüllanlagen soll laut Ermittlern und Staatsanwaltschaft als Motiv gelten.

Sterbeverfügung getroffen Die vermögende Frau hatte nach ihrem Schlaganfall aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustandes eine Sterbeverfügung getroffen. Wie Michael Dohr, der Rechtsanwalt des Tatverdächtigen erklärt, habe sein Mandant nichts anderes gemacht, als die gesetzlich erlaubte Sterbehilfe geleistet. Die Witwe hatte laut Dohr zuvor alle benötigten Dokumente eingeholt und den 57-Jährigen dazu ermächtigt, das tödliche Präparat für sie aus der Apotheke zu holen. Es liege kein Motiv vor, denn die Frau habe den Winzer schon 2022 in einem Testament zum Alleinerben eingesetzt, so der Anwalt.

