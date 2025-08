Promi-Winzer in U-Haft: Mordkrimi um Fall von Sterbehilfe

Das Gesetz ist umstritten, seit 2022 ist die Sterbehilfe in Österreich neu geregelt. Dauerhaft schwer oder unheilbar Kranke, die Beihilfe zum Suizid in Anspruch nehmen wollen, können seitdem eine Sterbeverfügung errichten. Bis Anfang des Jahres haben fast 190 Menschen einen solchen assistierten Suizid in Anspruch und ein letales Medikament genommen.

Im Falle einer 71-jährigen wohlhabenden Niederösterreicherin hat sich ein solcher assistierter Suizid zu einem hochbrisanten Kriminalfall rund um ein Millionenerbe entwickelt.

Der Lebensgefährte (57) der Frau sitzt seit einigen Tagen wegen dringenden Mordverdachts in der Justizanstalt St. Pölten in Untersuchungshaft, bestätigt der Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, Leopold Bien.