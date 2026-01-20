Flughafen Wien: 2026 wird Rückgang auf 30 Millionen Passagiere erwartet

Der Flughafen Wien rechnet für heuer mit einem Passagierrückgang. Nach dem Rekord 2025 mit 32,6 Millionen Fluggästen prognostiziert der Vorstand für 2026 nur noch rund 30 Millionen, wie die Betreibergesellschaft am Dienstag mitteilte. Der Gewinn wird demnach von 230 auf 210 Mio. Euro schrumpfen. Der größte Kunde, die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA), verkleinert seine Flotte, die Billigfluglinie Ryanair zieht Flugzeuge ab und Wizz Air verabschiedete sich komplett.