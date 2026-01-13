Glatteis hat am Dienstag im Osten Österreichs für Behinderungen, Ausfälle und Unfälle gesorgt. Auf dem Flughafen Wien in Schwechat wurde der Betrieb ab 11.00 Uhr wieder hochgefahren. Bis sich die Abflugzeiten wieder nach Plan einpendeln, wird es allerdings noch den ganzen Tag dauern, teilte Flughafensprecher Peter Kleemann dem KURIER mit. Abgefertigt werden zunächst abfliegende Maschinen. Seit 12 Uhr sind auch wieder Landungen möglich. Flughafen Wien vorübergehend gesperrt: Reisende zeigen Verständnis Der Flugbetrieb war Dienstagfrüh wegen Glatteis eingestellt worden. Insgesamt 140 Flüge waren von der vorübergehenden Sperre betroffen. "Wir rechnen mit einer Normalisierung bis morgen", so Kleemann weiter. Ankommende Flüge wurden zu anderen Flughäfen - etwa München, Frankfurt, Köln, Venedig oder auch Graz - umgeleitet. Die Reisenden zeigten auf den sozialen Medien Verständnis für die Sperre. "Dann muss ich wohl meinen Urlaub verlängern", meint etwa eine Person auf Instagram. Ein anderer User scherzt: "Für eine Stunde waren wir den Klimazielen so nah wie noch nie."

Ein Lokalaugenschein bestätigt das: Die Stimmung ist erstaunlich entspannt, es sind nur sehr wenige Menschen am Flughafen, berichtet Chronik-Ressortleiterin Agnes Preusser mittags von vor Ort aus Schwechat. Im Vorfeld wurde man schon aufgefordert, nicht zu kommen, wenn der Flug gecancelt wurde. Daran dürften sich viele Fluggäste gehalten haben. "Für das Wetter kann keiner was" Beim Bodenpersonal bilden sich dennoch kurze Schlangen. Die meisten Fragen drehen sich darum, ob man schon durch die Security-Kontrolle gehen oder doch lieber warten soll. Oder wo man auf einen späteren Flug umgebucht wird.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Agnes Preusser Mehrere Reisende betrachten die Abflugtafel am Flughafen Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Agnes Preusser Wiens Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) und Gemeinderat Markus Ornig (Neos) warten auf ihren Flug Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Agnes Preusser Eine Abflugtafel zeigt die Verspätungen am Flughafen Wien