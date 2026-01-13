Glatteis-Alarm im Osten Österreichs: Umgeleitete Flüge und Zugausfälle am Dienstag

Der gefrierende Regen sorgt im Osten des Landes am Dienstag für akute Glatteis-Gefahr. Betroffen sind vor allem Wien, der Großteils Niederösterreichs, das Nordburgenland sowie einige Gebiete Oberösterreichs. Damit kommt es auch zu Beeinträchtigungen im Verkehr. So mussten mehrere Flüge, die den Flughafen Wien in Schwechat zum Ziel hatten, umgeleitet werden, wie das Luftfahrtmagazin Austrian Wings berichtete und auch auf der Homepage des Flughafens ersichtlich ist. Mehrere Abflüge sind verspätet, mancher Flug wurde gestrichen. Passagieren wird empfohlen, den Status ihres Fluges auf den Webseiten der Fluglinien zu überprüfen.

Auch wurde Reisenden empfohlen, mehr Zeit für die Fahrt zum Flughafen Wien einzuplanen. Laut Ö3-Verkehrsservice fallen Fernverbindungen der ÖBB zum Flughafen Wien-Schwechat am Dienstagmorgen aus. Nicht betroffen davon sind die S-Bahn und der City Airport Train (CAT). Züge auf der Südstrecke zwischen Wien nach Graz enden und starten nicht am Wiener Hauptbahnhof, sondern in Wien-Meidling. ÖBB raten von Bahnfahrten ab Die ÖBB ersuchen Reisende, nicht dringende Reisen auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben. Bis voraussichtlich Dienstagnachmittag sei mit Abweichungen und Verspätungen im Zug- und Busverkehr in Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich und Salzburg zu rechnen, heißt es auf der Website.