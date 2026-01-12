Das Winterwetter hat weite Teile Europas weiterhin fest im Griff. Im Netz gehen aktuell Videos aus dem eisigen Amsterdam viral. "Eisig" im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Stadt kämpft derzeit mit dem Glatteis: Mehrere Clips von Fußgängern, Radfahrern und sogar Autos, die auf der vereisten Prinsengracht in Amsterdam ins Rutschen geraten, machen auf Social Media die Runde. "Wir kamen für ein Bier, blieben wegen der Aussicht“, heißt es etwa zu einem Video, das Fußgänger zeigt, die verzweifelt versuchen, auf den Beinen zu bleiben. Auch sieht man Radfahrer, die stürzen, und sogar Autos, die auf Gehwege rutschen.

RTL Nieuws sprach mit einer Mitarbeiterin des Café Het Bruine Paard an der Prinsengracht, die das Chaos aus nächster Nähe miterlebte: „Es war unglaublich rutschig, besonders auf den Brücken“, sagte sie. „Die Leute fielen wie die Fliegen. Wir mussten ständig Autos anschieben, um sie darüber zu bekommen.“ Die eisigen Bedingungen sorgten zumindest für mehr Kundschaft in der Bar. „Die Leute kamen herein, nur um nicht länger zu rutschen.“ Online wurden die Videos überwiegend mit Humor aufgenommen, meist verbunden mit Spott über die Niederländer und ihre stark gelebte Fahrrad-Kultur. „Ich liebe es, wie sie trotzdem versuchen, mit dem Rad unterwegs zu sein. Ihr seid wirklich stur“, kommentierte jemand. Und: „Kann man das Rad nicht für ein paar Tage mit Eis auf der Straße zu Hause lassen? Oder ist das eine Art Identitätstod?“

Amsterdam kämpft gegen das Glatteis Andere Kommentatoren fühlten mit den Personen in den Videos. „Bruder liegt einfach flach auf dem Bauch und akzeptiert sein Schicksal, während sein Kumpel ihn an den Knöcheln weiterschiebt. Ich würde so sehr lachen, dass ich auch stolpere.“ Und: „Der Typ, der das Fahrrad wirft und dann versucht, es zu erreichen, ist mein Spirit Animal.“ Wieder andere fanden, die Stadt hätte besser vorbereitet sein müssen. „Jemand hat vergessen, Salz zu streuen.“ Und: „Wir haben Salz erfunden … werft es auf die Straßen!“