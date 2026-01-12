Denn in diesem jungen Jahr stellt ihr Ort erneut den Kälterekord: minus 29 Grad meldete die Geosphere Austria Montagfrüh.

Die 28 Bewohnerinnen und Bewohner von Gugu, dem kleinen Ortsteil der Gemeinde Liebenau-Gugu im Mühlviertel, müssen nahezu arktische Temperaturen mittlerweile gewohnt sein.

Damit liegt die Gemeinde in Oberösterreich erneut an der Spitze des Temperaturenvergleichs und stellte den eigenen Rekord vom 8. Jänner mit minus 27,9 Grad ein.

Etwas moderater wachte man in den Landeshauptstädten bzw. der Bundeshauptstadt auf: Am kältesten war es in Klagenfurt mit minus 15,5 Grad, am "wärmsten" in Wien (Innere Stadt) mit minus 4,5 Grad.

Und wie geht es weiter mit dem Wetter?

Für den Verlauf des Montags erwarten Meteorologen noch einiges an Niederschlag, der speziell im Osten für Probleme sorgen könnte - es besteht Glatteisgefahr, warnt der Wetterdienst Ubimet. Für die Abend- und Nachtstunden wird zudem gefrierender Regen prognostiziert.

Entsprechend eisig und glatt startet auch der Dienstag, wobei es vom Weinviertel in Niederösterreich bis ins nördliche Burgenland frostig bleibt. Vom Westen her nähert sich aber bereits eine Warmfront, die die Tageshöchstwerte dann wieder über Null Grad bringt.