Österreich

- 29 Grad: Mühlvierter Gemeinde bricht eigenen Kälterekord

Mehrere schneebedeckte Boote in verschiedenen Farben liegen auf einer weißen Oberfläche.
Auch in anderen Regionen Österreichs wurden sehr tiefe Temperaturen registriert. Warnung vor Glatteis und gefrierendem Regen.
Von Elisabeth Holzer-Ottawa
12.01.26, 09:20

Zusammenfassung

  • Liebenau-Gugu (OÖ) stellte mit minus 29 Grad erneut den österreichweiten Kälterekord auf.
  • Auch andere Orte verzeichneten extreme Minustemperaturen, während es in Wien vergleichsweise mild blieb.
  • Meteorologen warnen vor Glatteis und gefrierendem Regen, ab Dienstag wird jedoch eine Warmfront erwartet.

Die 28 Bewohnerinnen und Bewohner von Gugu, dem kleinen Ortsteil der Gemeinde Liebenau-Gugu im Mühlviertel, müssen nahezu arktische Temperaturen mittlerweile gewohnt sein.

Denn in diesem jungen Jahr stellt ihr Ort erneut den Kälterekord: minus 29 Grad meldete die Geosphere Austria Montagfrüh.

Eiskalt erwischt: Kältewelle in Österreich reißt nicht ab

Damit liegt die Gemeinde in Oberösterreich erneut an der Spitze des Temperaturenvergleichs und stellte den eigenen Rekord vom 8. Jänner mit minus 27,9 Grad ein.

Das waren die kältesten Orte

  • Liebenau-Gugu (OÖ) - minus 29 Grad.
  • Schwarzau im Freiwald (NÖ) - minus 28,4 Grad.
  • Zell am See (S) - minus 21,6 Grad
  • Pabneukirchen (OÖ)  - minus 21,3 Grad.
  • Radstadt  (S) - minus 20,9 Grad.
  • Zwettl (NÖ) - minus 20,5 Grad.
  • Weitensfeld  (K) - minus 20,4 Grad.
  • Freistadt (OÖ)  - minus 19,8 Grad.
  • St. Veit an der Glan (K) - minus 19,7 Grad.
  • Völkermarkt (K) - minus 19,5 Grad.
Von Rekordkälte bis Rekordwärme: 2026 könnte wärmstes Jahr werden

Etwas moderater wachte man in den Landeshauptstädten bzw. der Bundeshauptstadt auf: Am kältesten war es in Klagenfurt mit minus 15,5 Grad, am "wärmsten" in Wien (Innere Stadt) mit minus 4,5 Grad.

Und wie geht es weiter mit dem Wetter?

Für den Verlauf des Montags erwarten Meteorologen noch einiges an Niederschlag, der speziell im Osten für Probleme sorgen könnte - es besteht Glatteisgefahr, warnt der Wetterdienst Ubimet. Für die Abend- und Nachtstunden wird zudem gefrierender Regen prognostiziert.

Entsprechend eisig und glatt startet auch der Dienstag, wobei es vom Weinviertel in Niederösterreich bis ins nördliche Burgenland frostig bleibt. Vom Westen her nähert sich aber bereits eine Warmfront, die die Tageshöchstwerte dann wieder über Null Grad bringt.

